UIF Asegura que No Tiene Contratos por Pegasus y Señala Fraude en Compra de Equipos

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), descartó hoy 16 de febrero de 2024 que el área que encabeza tenga contratos relacionados con Pegasus, en cambio, aseguró que al revisar los documentos hallaron fraude en la compra del equipo.

El 6 de febrero de 2024, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Gobierno federal deberá entregar una versión pública de la información concerniente al software espía Pegasus y todos los pagos interbancarios relacionados con su contratación.

Los ministros señalaron que “la clasificación de la información pública depende de su contenido y no del sujeto que la emite un cuando cuente con facultades relacionadas con la seguridad nacional”, como es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

Además, dijeron los ministros, la autoridad no demostró por qué divulgar la información implicaría una afectación en las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, “ya que se limitó a formular argumentaciones dogmáticas, genéricas y abstractas”.

Sin embargo, este viernes Pablo Gómez dijo que "nosotros no somos la autoridad que deba entregar públicamente contratos porque no firmamos ninguno, la autoridad nos los muestra y nosotros hacemos un análisis no solo de esos contratos sino de las operaciones de carácter financiero que están involucradas en los pagos".

No hay el menor problema ni lo ha habido para entrega de datos, referencias, sobre el asunto de Pegasus.

En contraparte, explicó que lo que corresponde a la UIF es "dar los elementos para documentar que el equipo que se compró estaba sobrevalorado, hubo un fraude, se compró por más de lo que valía lo que se compró".

Además, aseguró que la forma en que "ese equipo fue utilizado no le corresponde a la UIF sino a otras autoridades y está abierta una carpeta de investigación (al respecto) en la Fiscalía General de la República".

El 12 de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ante la determinación de la Corte, se comprometió a dar a conocer toda la información concerniente a Pegasus "esta misma semana".

Tecnología de la UIF no es pública, afirma Pablo Gómez

Pablo Gómez Álvarez explicó que la tecnología con que utiliza la UIF no puede ser expuesta de manera pública y señaló que la información que se solicita a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) no puede proceder, pues el diagnóstico vulneraría "un asunto de seguridad nacional".

Lo que solicitan a través de transparencia es que mostremos el diagnóstico, que contiene o hace referencia a la tecnología que utiliza la IUF en sus actividades, esa tecnología no es pública ni puede serlo, es por definición un asunto de seguridad nacional, todas las unidades de inteligencia en el mundo confeccionan su propia tecnología, sus métodos, sus elementos de análisis, sus instrumentos.

Además, dijo que la UIF "ha creado su propia tecnología de acuerdo a las facultades legales que tiene, al hecho de que todos los días recibe centenares y miles de reportes de avisos en una compleja estructura tecnológica".

Por otra parte, destacó que fuera del diagnóstico que incluye la tecnología que utiliza la UIF, "lo demás podemos darlo".

Sin embargo, señaló que si entregan el informe como se ha solicitado no podría revelarse información sensible.

La Corte pide una versión pública testada sin nombres, fuentes ni cantidades que estarán 'volando', porque no se va a saber a quién se le pagaron. Nosotros podemos decirlo sin problema, la cuestión no es ésa sino la operación, la tecnología, las cosas que son de seguridad nacional.

