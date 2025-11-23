Pensión Bienestar de 30 a 60 Años da Apoyo de 19,200 Pesos: ¿Quiénes Hacen Registro? Requisitos

Durante los últimos días hombres y mujeres empezaron a preguntar por la Pensión Bienestar de 30 a 60 años de edad, y para que nadie tenga dudas, acá te decimos quiénes quiénes pueden hacer registro al apoyo de 19,200 pesos en 2025 y los requisitos para poder aplicar a este programa que se otorga en todo México.

El año está por terminar pero aún sigue en marcha el calendario de pagos de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, por eso en una nota ya te dijimos qué letras cobran del 24 al 28 de noviembre 2025. Además, te contamos quiénes reciben el próximo pago Bienestar de diciembre 2025.

Video: Reportan Filas Más de 4 Horas en Bancos del Bienestar de Ciudad Juárez

¿Quiénes pueden hacer registro a la Pensión Bienestar de 30 a 60 años?

El apoyo del que te hablamos es la Pensión para el Bienestar de las personas con discapacidad permanente. Todas estas personas pueden formar parte del programa social mediante alguna de las siguientes dos opciones:

Pensión Bienestar de 0 a 64 años : Aplica para hombres y mujeres discapacitadas que vivan en algunos de los 24 estados que forman parte del Convenio para la Universalización de la Pensión para personas con discapacidad permanente .

: Aplica para hombres y mujeres discapacitadas que vivan en algunos de los 24 estados que forman parte del . Pensión Bienestar de 30 a 64 años: Es para hombres y mujeres que viven en municipios o localidades indígenas, son afromexicanas o habitan en lugares con alto o muy alto grado de marginación.

Nota relacionada: ¿Pensión Mujeres de 30 a 64 Años Abre Registro en Noviembre o Diciembre? Alista Estos Documentos

Pese a que el rango de edad no se encuentra establecido de forma oficial en ninguna de las pensiones del Bienestar, la pensión de 30 a 60 años aplica para todas las mujeres que están inscritas en el apoyo para discapacitados, pero que al momento de cumplir los 60 de edad pasan a la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, que es universal en todo el país.

Video: Robo de Identidad Impide a Mujer a Cobrar Pensión y Acceder al IMSS en Cd. Juárez

Requisitos para la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 60 años en 2025

Además del rango de edad, existen otros requisitos y documentos que las mujeres deben tener a la mano para solicitar la pensión de 30 a 60 años de edad en 2025. Los papeles que se deben tener en original y copia son los siguientes:

Acta de nacimiento en original y copia.

Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

Clave Única de Registro de Población (CURP) en original y copia.

Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

Nota relaciona: ¿Habrá Registro a Madres Solteras Trabajadoras Bienestar en Diciembre? Estos Documentos te Piden

Ahora que ya se sabe que la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 60 años aplica solo para personas que presentan alguna discapacidad permanente, ya solo falta esperar a que se anuncien fechas del próximo registro, el cual podría ser en diciembre 2025 o hasta 2026. Dicho programa da un pago bimestral de 3,200 pesos y al año cada beneficiaria recibe 19,200 pesos.

Historias recomendadas: