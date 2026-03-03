¿Quiénes Cobran Pago Bienestar Adultos Mayores el 4 y 11 de Marzo 2026? Lista de Apellidos
Después de que se diera a conocer el calendario de pago de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, te decimos quiénes son los siguientes en cobrar su apoyo
La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario de pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores, que ya ha empezado a correr con la dispersión de apoyos. En N+ te damos a conocer qué letras y apellidos cobran el miércoles 4 y 11 de marzo 2026.
¿Qué letras cobran Pensión Bienestar para adultos mayores el 4 y 11 de marzo 2026?
Tras revelarse el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, ya han pagado a algunos beneficiarios. Éstas son las letras que ya pasaron en la dispersión:
- Letra A: Lunes 2 de marzo 2026
- Letra B: Martes 3 de marzo 2026
Por ello, la letra que cobra este miércoles 4 de marzo 2025 es la C, mientras que para la siguiente semana, que es el 11 de marzo 2026 reciben su apoyo son las letras H, I, J, K.
Así van los próximos días de pago del apoyo bienestar para adultos mayores:
- Letra C: Miércoles 4 y jueves 5 de marzo 2026.
- Letras D, E, F: Viernes 6 de marzo 2026.
- Letra G: Lunes 9 y martes 10 de marzo 2026.
- Letras H, I, J, K: Miércoles 11 de marzo 2026.
- Letra L: Jueves 12 de marzo 2026.
- Letra M: Viernes 13 y martes 17 de marzo 2026.
- Letras N, Ñ, O: Miércoles 18 de marzo 2026.
- Letras P, Q: Jueves 19 de marzo 2026.
- Letra R: Viernes 20 y lunes 23 de marzo 2026.
- Letra S: Martes 24 de marzo 2026.
- Letras T, U, V: Miércoles 25 de marzo 2026.
- Letras W, X, Y, Z: Jueves 26 de marzo 2026.
