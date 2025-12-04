Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: ¿Quiénes Hacen Registro el 5 de Diciembre 2025?

Durante el mes de diciembre tiene lugar el último registro a la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres de 60 a 64 años. Las personas que cumplen con los requisitos y deseen inscribirse al beneficio del Gobierno de México, deben acudir al Módulo del Bienestar en el día que les corresponde, de acuerdo al calendario de la Secretaría del Bienestar.

Éste fue dado a conocer por la titular de la dependencia Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia matutina del pasado 1 de diciembre. Allí detalló que la inscripción de nuevos beneficiarios a la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión de Adultos Mayores se haría de forma escalonada, entre el 1 y el 13 de diciembre.

El horario de atención en los Módulos del Bienestar es de 10:00 a 16:00 horas, sin embargo las personas deben acudir el día que les toca según el orden alfabético. De hecho, en Ciudad de México hay una tienda de autoservicio donde puedes hacer tu registro.

¿Quiénes hacen registro a Pensión Bienestar para Adultos Mayores el 5 de diciembre?

De acuerdo con el calendario del último registro a la Pensión del Bienestar, este viernes 5 de diciembre de 2025 le corresponde el registro a personas mayores de 65 años, cuyo primer apellido inicia con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Este apoyo universal entrega 6,200 pesos bimestrales a hombres y mujeres inscritos.

Letras que se registran a Pensión Mujeres Bienestar el 5 de diciembre

Tal como en el caso de los adultos mayores, las mujeres de 60 a 64 años de edad cuyo primer apellido inicia con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z pueden realizar su registro al apoyo de 3, 000 pesos este viernes.

Para iniciar el trámite de inscripción deben acudir al Módulo del Bienestar que les corresponde con su documentación completa. Pueden consultar la dirección específica a través de la página de la Secretaría del Bienestar.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a la Pensión del Bienestar?

Las personas que cumplen con los requisitos etarios para solicitar la pensión, deben presentar la siguiente documentación el día que acuden a hacer su registro.

Identificación Oficial Vigente

CURP (de impresión reciente)

Acta de Nacimiento

Comprobante de Domicilio

Teléfono de contacto (celular y de casa)

