Plan B Electoral: Descartan que Gobierno Busque Retrasarlo

El senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, le dijo que el Gobierno federal respetará lo que el Congreso decida sobre el Plan B de la reforma electoral y negó algún interés en demorar su aprobación.

(Adán Augusto dijo) que ellos iban a respetar lo que el Congreso decidiera. Yo le comente que es probable que esta semana sean convocadas las comisiones y que inmediatamente después del dictamen se pueda someter a la aprobación del Pleno

Al preguntarle acerca de un supuesto interés del Gobierno federal para demorar la aprobación del Plan B, Monreal Ávila dijo: “No, ninguno. No lo vi, no me planteó nada; simplemente él fue respetuoso de los tiempos que tenemos en el Congreso”.

Ayer, el líder del grupo parlamentario de Morena y el secretario de Gobernación se reunieron en el Senado de la República para tratar los temas pendientes y revisar la agenda legislativa.

Fue una reunión amena, interesante, amable en la que se ratifica la disposición, la colaboración y la coordinación entre ambos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo

El legislador señaló que entre los temas destacados que se plantearon, además del Plan B de la reforma electoral, estuvieron la nueva Ley del Espacio Aéreo, el Código Único de Procedimientos Civiles, la Ley de Cuidado y la Ley de Radio.

Necesario escuchar a expertos

Acerca de la ley del Espacio Aéreo Ricardo Monreal dijo que es momento de revisarla con mucho cuidado.

Me parece que tenemos que escuchar con toda seriedad los impactos de esta ley, pero el Ejecutivo tiene interés, dado que es una iniciativa de ellos, y nosotros vamos a revisarla con cuidado

El legislador señaló que es necesario atender temas técnicos y de soberanía en lo referente a que sea la Secretaría de la Defensa Nacional quien vigile el espacio aéreo.

“Creo que hay justificaciones, las queremos escuchar. Tenemos que ir a lo técnico fundamentalmente y al aspecto de soberanía porque el espacio aéreo es fundamental en estos momentos en donde el tráfico de drogas ha sido un problema serio y en donde se usa, incluso, para la comisión de delitos”.

El legislador morenista insistió en que se trata de un área muy especializada, por lo que es imprescindible escuchar a expertos y opiniones técnicas sobre esta iniciativa.

Los cuestionamientos de la oposición

Kenia López Rabadán, senadora panista, acusó que el Plan B de la reforma electoral afecta la paridad de género.

Lo que busca es fregarse a las mujeres que aspiran a un cargo público

Por su parte, Juan Manuel Fócil, senador perredista, criticó que el secretario de Gobernación se encuentre, al igual que las demás “corcholatas”, realizando promoción de su persona.

“Son desvíos de recursos y actos anticipados de campaña, son delincuentes electorales. Se tiene que respetar la ley, lo cual no están haciendo”.