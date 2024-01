“La Vieja Política Pensó que Nos Había Aniquilado”: Álvarez Máynez en Cierre de Precampaña

Jorge Álvarez Máynez, precandidato a la presidencia Movimiento Ciudadano (MC) cerró su precampaña este jueves en uno de los bastiones del partido: Monterrey, Nuevo León.

Acompañado de Dante Delgado, presidente del partido; el gobernador del estado, Samuel García; del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio y la precandidata al gobierno de esa ciudad, Mariana Rodríguez, el diputado federal criticó lo que llama “la vieja política”.

“La vieja política pensó que nos había aniquilado de la contienda presidencial. Que íbamos a vivir una elección más, una elección como todas las que ha tenido este país, entre lo malo y lo peor, entre los corruptos y los incompetentes, la vieja política pensó que sacando de la contienda a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial pero no nos conocen, no saben de qué estamos hechos”, dijo Álvarez Máynez durante el evento en la plaza cultura de Monterrey, Nuevo León.

Aseguró que los jóvenes no se conformarán con el México de hoy, ni quieren que vuelvan las viejas prácticas del pasado.

No nos conocen, no saben de lo que estamos hechos, a las miles de personas que han entendido a los fosfo.

Aseguró que se necesita un México con justicia, en el que no haya cobro de piso, mujeres desaparecidas o feminicidios, pues “cueste lo que cueste” le quitará al país de las manos de los delincuentes.

De acuerdo con el precandidato, Nuevo León y Jalisco - gobernados por MC - son los de mayor crecimiento y prosperidad económica y que generan mayor número de empleos bien pagados en el país y los que atraen mayor inversión extranjera.

Sobre medioambiente, dijo que de ganar cerraría la refinería de Cadereyta “para que nuestros hijos no respiren veneno”.

Al hablar de las infancias y de ponerlas en el centro de la discusión, Álvarez Máynez destacó el trabajo de Mariana Rodríguez en Nuevo León con los menores de Capullos.

“El México nuevo es un México de iguales, la igualdad se construye desde la infancia y el México nuevo va a poner a las infancias en el centro, como lo hizo Mariana en Capullos y en Amar Nuevo León”, expuso el precandidato, quien prometió plena atención a los niños y niñas de todo el país.

También destacó el trabajo de Dante Delgado, de Luis Donaldo Colosio y de Samuel García, quien se encontraba como parte del público.

Álvarez Máynez criticó a los presidentes del PRI y del PAN, por la lista presentada por el líder panista Marko Cortés en donde enlistan los cargos que se repartiría con el PRI en Coahuila.

Gracias por exhibirse y quitarse la máscara, eso es la vieja política.

Afirmó que la vieja política ve al gobierno y al poder como la posibilidad de repartirse un botín.

