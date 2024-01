AMLO Asegura que el País Quedará en Buenas Manos

En Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el país quedará en buenas manos.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México:

Me voy contento porque se ha avanzado, ya se sentaron las bases para la transición, también me voy contento porque cumplimos con el principio maderista de sufragio efectivo no reelección, me voy contento porque vamos a seguir llevando a cabo la transformación, aunque yo ya no esté, porque me voy a jubilar, el movimiento va a continuar y el país va a quedar en muy buenas manos, no se los diría si no fuese así. Quien me va a sustituir, lo dije ayer, y lo repito hoy, va a ser igual o mejor que el actual presidente de México