En México Se Garantizan las Libertades: AMLO Tras Marcha de 'Marea Rosa'

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que quedó demostrado que en México se garantizan las libertades y que no hay represión, luego de la megamarcha y manifestación de la llamada “Marea Rosa” ayer, 19 de mayo de 2024, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Estamos a 15 días, menos, de la elección presidencial y ayer fue un día, en efecto, intenso de manifestaciones y de debate y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica; el Zócalo estuvo lleno de manifestantes, se logró izar la Bandera nacional.

Así lo comentó durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, en la que hizo referencia al movimiento político encabezado por Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

Por otra parte, López Obrador reiteró que el pueblo de México está muy politizado y es muy consciente, por lo cual consideró que “vamos muy bien, requetebién”.

“Estamos bastante bien y en lo político libertades plenas, democracia auténtica no simulada y libertad de expresión, de manifestación, como nunca. No hay persecución a nadie, no se reprime a nadie”, puntualizó.

El mandatario nacional agradeció “a los que simpatizan con nosotros y a los que no simpatizan, porque no pasa de insultos y difamaciones; pero todo eso tiene un efecto de boomerang, porque si se dedican a calumniar pierden credibilidad y caen en el ridículo”.

Presencia de la CNTE y vallas durante la marcha

En otro tema, el mandatario recordó que ayer también estaban presentes miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y comentó que hubo algunos jaloneos, pero no pasó a mayores.

Ayer estaban los compañeros de la CNTE, mujeres y hombres de la CNTE, siguen ahí en el Zócalo, y hubo la movilización de este agrupamiento rosado y hubo algunos jaloneos e incidentes, pero menores (...) Se pensaba que nosotros habíamos mandado poner las vallas y no, fueron los organizadores del movimiento”.

López Obrador dijo que no se puede forzar a nadie ni usar la fuerza y que lo único que se pide es que las manifestaciones se hagan de manera pacífica.

“Hay que sacarle la vuelta a la represión, no caer en la trampa de la represión, cuidarse de los provocadores para avanzar”, puntualizó.

Con información de N+.

