AMLO Pide a Sanjuana Probar Dicho Sobre Presuntos ‘Moches'; ‘Con Mucho Gusto’, Responde

En Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó a la exdirectora de la extinta agencia Notimex, Sanjuana Martínez, que pruebe lo que declaró al periódico La Jornada, donde señaló a funcionarios del gobierno federal, como la exsecretaria del trabajo (hoy secretaria de Gobernación), Luisa María Alcalde, de un supuesto acuerdo para destinar 20 % de la liquidación de la agencia a la precandidata de Morena a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, lo cual, aseguró el presidente, no es cierto.

No es cierto, conozco muy bien al secretario del Trabajo que está aquí, Marath (Bolaños), es un hombre con convicciones, con ideales, honesto; desde luego, conozco a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, una mujer con principios, con ideales, honesta, incorruptible y conozco, pues, a Claudia. Sí, además, si tienen pruebas, no estoy yo limitando su libertad de expresión, pero tenemos que apegarnos a los tres principios que nos guían: no mentir, no robar y no traicionar, suele pasar que, en la política, los amigos son de mentira, los enemigos, de verdad