Aprueban en Comisiones Decreto que Garantiza Derechos Laborales a Elementos de Fuerzas Armadas

Comisiones del Senado aprobaron un decreto interpretativo para garantizar a los elementos de las Fuerzas Armadas que hoy forman parte de la Guardia Nacional, que podrán conservar sus derechos laborales y rangos alcanzados en el Ejército o la Marina, según sea el caso.

En el dictamen se explica que, aunque la Guardia Nacional es constitucionalmente de carácter civil, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, una gran cantidad de elementos de las Fuerzas Armadas fueron transferidos temporalmente en tanto se consolida como cuerpo de seguridad.

Y una vez que eso ocurra, podrían reintegrarse a las Fuerzas Armadas para continuar con su carrera militar o naval, por lo que sus derechos deben salvaguardarse en este lapso.

Se trata de la conservación y respeto a los derechos adquiridos.

Los legisladores reconocen en el dictamen que la SCJN invalidó la posibilidad de que la Guardia Nacional forme parte de las Fuerzas Armadas, pero sí dejó a salvo los derechos laborales de quienes fueron transferidos para darle origen.

Con este decreto podrán conservar su rango y prestaciones, el respeto de sus derechos, el reconocimiento del tiempo de servicio en la Guardia Nacional para efectos de antigüedad y ascensos, así como la validación de ascensos y condecoraciones obtenidas durante su servicio en la Guardia Nacional al regresar a su institución de origen.

Las comisiones de la Defensa y de Estudios Legislativos lo aprobaron con 24 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

Lo hicieron luego de que los coordinadores parlamentarios y los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional comieron con las secretarias de Gobernación, Seguridad Pública, así como los secretarios de la Defensa y de Marina, para hablar de este tema.

Ellos les explicaron la importancia de respaldar el decreto interpretativo y la mayoría de los opositores lo avaló salvo el Grupo Plural y algunos senadores sin partido.

Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI afirmó:

Vamos a salvaguardar como lo mandató la Corte, como lo señaló la Corte los derechos laborales de las Fuerzas Armadas, darles garantías de ascenso, garantías de seguridad social militar también. Obviamente el tema no menor de sus haberes, su antigüedad, porque había mucha zozobra en las Fuerzas Armadas, nos los dijo el General Secretario, ya lo sabíamos, esto no es tampoco ninguna novedad y yo creo que es justo que las Fuerzas Armadas tengan su seguridad jurídica laboral.

En tanto, Claudia Ruiz Massieu, senadora independiente reiteró:

Me parece un pésimo precedente dejar facultad de interpretación que no existe y que no tiene criterio constitucional para enmendar cosas que más parece una modificación para dejar que no sea la Corte que es quien tendría la facultad de interpretar la aplicación de la reforma y el alcance de la reforma de 2019 y de la sentencia.