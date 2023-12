Avanza Acuerdo en el Senado para Elegir Nueva Ministra Esta Semana

Los acuerdos en el Senado para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avanzan.

La nueva terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que integran Bertha María Alcalde, Lenia Batres y María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, destrabó el diálogo con la oposición.

El pleno aprobó el procedimiento para desahogar el nombramiento y los coordinadores parlamentarios se reunieron en privado.

Al salir, la presidenta del Senado, la morenista Ana Lilia Rivera, informó que las bancadas de oposición manifestaron su disposición a construir un acuerdo para que una de las integrantes de la terna obtenga las dos terceras partes de los votos que exige la Constitución.

Noticia relacionada: Senado Recibe Nueva Terna de AMLO para Ministra de la SCJN

Dijo que, aunque Movimiento Ciudadano muestra mejor disposición luego del conflicto con el PAN y el PRI por la gubernatura de Nuevo León, todas las bancadas se muestran dispuestas al acuerdo a excepción del PAN.

“También en el PRI hay disposición. Sería una mala señal para todos nosotros salir de nuestro último año de ejercicio, sin tener la capacidad de dialogar y de lograr los acuerdos que el país necesita. Entonces, esa responsabilidad la asumimos todos, más allá de lo que hoy Movimiento Ciudadano pudiera, en la coyuntura política, decidir o no. Hoy, también ha sido el Grupo Plural, ha sido el PRD, y la alianza que con Morena está construyendo. Eso nos lleva entonces a tener muchas condiciones de sacar con voluntad lo que falta por mayoría calificada. Sí hemos logrado hoy que el acuerdo avance en que el Senado debe asumir la responsabilidad republicana que le corresponde y que no sea el Ejecutivo quien decida”, expuso Rivera, presidenta del Senado.

Coordinadores del PRD y del Grupo Plural lo confirmaron en entrevistas por separado, pero el coordinador del PRI aseguró que su voto en contra no debe cambiar.

“Es una terna que no cambia, no debe de cambiar el voto que dimos la semana pasada, son militantes, no tienen carrera judicial, en el grupo parlamentario del PRI no, no hay consenso ni hay condiciones para votar a favor”, dijo Manuel Añorve, coordinador de los senadores del PRI.

Video. AMLO Anuncia Segunda Terna para Ministra de SCJN

Por su parte, Germán Martínez, coordinador de los senadores del Grupo Plural, señaló que están dispuestos a dialogar, aunque puso una condición.

“Primero con una pequeña condición, pero que es además es una condición necesaria, no es una condición superflua o que pongamos: que se pongan de acuerdo primero los de Morena, que no se veten entre ellos, que no veten a una, como vetaron a Batres, ellos con toda claridad y, entonces, después que lleguen a acuerdos con nosotros y nosotros estamos dispuestos, creemos que ahora sí hay terna”, señaló Martinez.

“Nuestra obligación constitucional es analizar una terna”, aseguró Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.

La votación para elegir a la nueva ministra se realizará el próximo miércoles 13 de diciembre, para dar tiempo a los acuerdos, concluyó la presidenta del Senado.

Historias relacionadas:

Con información de N+

LPF