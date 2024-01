AMLO No Irá a Investidura de Arévalo en Guatemala; Envía Felicitación por Transición Democrática

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó hoy 12 de enero de 2024 que no irá a la investidura de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala porque tiene compromisos que atender en el país.

El domingo 14 de enero de 2024 está prevista la toma de protesta de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala, quien junto con la vicepresidenta Karin Herrera del partido Movimiento Semilla, ganó la segunda vuelta presidencial en agosto del 2023 con el 58% de los votos.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que no asistirá a Guatemala. "Va en nuestra representación Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores".

El Presidente aprovechó para enviar "un saludo muy fraterno a todos nuestros hermanos guatemaltecos, mujeres, hombres. Felicitarlos por haber resuelto en los mejores términos, con el método democrático, la transición del gobierno, la llegada del nuevo presidente: Bernardo Arévalo".

(Quiero) agradecer también todas las atenciones del presidente (Alejandro) Giammattei con quien igual tenemos una buena relación, nos visitó en México, nos encontramos dos o tres veces en la capital y también en Quintana Roo, yo estuve en Guatemala y no tuvimos ningún conflicto con su gobierno.

López Obrador señaló que "estábamos pendientes de la situación de Guatemala, afortunadamente se resolvió respetando la voluntad del pueblo de Guatemala y va a tomar posesión Bernardo Arévalo, que es un hombre serio, responsable, progresista. Creo fielmente que le va a ir muy bien al pueblo hermano de Guatemala con el nuevo presidente".

El presidente de México justificó que su ausencia se debe a que debe atender una agenda de pendientes en el país, por lo que llevará a cabo una gira que inicia este viernes y durará hasta el domingo.

Tengo mucho trabajo en el país, mucho mucho trabajo porque ya me quedan 8 meses y unos días, porque no queremos dejar obras en proceso, inconclusas, y no solo es terminar obras en lo civil, sino si se termina un hospital hay que equiparlo.