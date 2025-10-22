Cámara de Diputados Aprueba la Cuenta Pública 2023 con 335 Votos a Favor

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2023. La votación se realizó tanto en lo general como en lo particular, alcanzando 335 votos a favor, 127 votos en contra y cero abstenciones.

El resultado representa aproximadamente el 72% de los votos emitidos a favor del dictamen, mientras que el 28% restante se pronunció en contra. La ausencia total de abstenciones indica que todos los legisladores presentes tomaron una posición definida respecto al documento.

La Cuenta Pública es el informe que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y presenta a la Cámara de Diputados para su revisión y fiscalización. Contiene la información contable, presupuestaria, programática y complementaria de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y de cada ente público del Sector Paraestatal.

Este instrumento se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 46 y 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

La aprobación del dictamen en ambas modalidades —general y particular— significa que los diputados validaron tanto la estructura global del documento como los aspectos específicos de cada uno de sus apartados. Este proceso forma parte de las atribuciones constitucionales de la Cámara baja para fiscalizar el manejo de los recursos públicos.

El ejercicio fiscal 2023 abarcó el periodo del primero de enero al 31 de diciembre de ese año. La votación se registró durante una sesión plenaria, donde los legisladores manifestaron su posición mediante el sistema electrónico de votación.

Historias recomendadas:

CT