Canciller De la Fuente Afirma a Empresarios Canadienses que México es Socio Confiable.

El Canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro con 380 empresarios y empresarias de Canadá, así como con el ministro de Comercio de ese país, Dominic LeBlanc, a quienes aseguró que México es un socio confiable rumbo a la revisión del T-MEC.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que a la reunión también asistieron diversos funcionarios mexicanos que conforman el principal gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, además del representante canadiense en México, Cameron MacKay.

De la Fuente dijo a la delegación del país norteamericano que se fortalecerá la relación comercial en beneficio de México y Canadá.

"México es un socio confiable. Somos amigos, vecinos y tenemos muchas oportunidades, mientras sigamos trabajando juntos como hoy lo hacemos", señaló el secretario De la Fuente.

Y vamos a fortalecer esa colaboración, porque es para el bienestar de nuestros pueblos

Acuden empresarios mexicanos

De acuerdo con la SRE, también acudieron empresarios y empresarias de México, incluido el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora.

"Se trata de la delegación canadiense empresarial más grande de los últimos 30 años, al reunir a 246 organizaciones enfocadas en la agroindustria, tecnologías de la información y comunicación, tecnologías limpias y sector creativo, entre otras áreas", destacó la Cancillería.

La cita de este lunes 16 de febrero fue en la Ciudad de México, con miras a la revisión del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Se trató de un segundo encuentro en el año entre las administraciones del primer Ministro Mark Carney y de la presidenta Sheinbaum, como parte del Canadian Trade Mission, que se prevé del 15 al 20 de febrero.

📸 Este lunes, el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con las 380 empresarias y empresarios que conforman la delegación canadiense que visita nuestro país y que es encabezada por el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc (@DLeBlancNB), y quien estuvo acompañado… pic.twitter.com/OK8M2IYGtP — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 17, 2026

¿Quiénes estuvieron en la reunión México-Canadá?

Ministro de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald

Ministro de Identidad y Cultura Canadiense, Marc Miller

Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Julio Berdegué

Secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños

Subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco

Embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín

