Candidata al Senado del PVEM en Sonora Pide Votos a Favor de Manlio Fabio Beltrones

Manlio Fabio Beltrones, candidato de la coalición 'Fuerza y Corazón por México' al Senado de la República por Sonora, agradeció el apoyo y dio la bienvenida a su proyecto a Dora Lizbeth Gutiérrez, quien aspiraba al mismo cargo, pero por el Partido Verde Ecologista (PVEM).

Mediante un video en redes sociales Gutiérrez informó previamente que interpuso una denuncia por violencia política de género en contra del delegado del PVEM en ese estado, Sergio Augusto López Ramírez.

Soy una mujer de valor y valores. Lamentablemente el delegado nacional de mi partido, con funciones de Secretario General en Sonora, ha incurrido en un trato que lastima la dignidad humana de las personas. Primero, se me registró como afromexicana, y segundo, no se me ha permitido hacer campaña