Elecciones 2024: ¿Quiénes Son los Aspirantes a Gobernar en Tabasco?

El domingo 2 de junio, dos hombres y dos mujeres buscarán encabezar el Poder Ejecutivo de Tabasco, una de las nueve entidades de la República Mexicana donde se renovará la gubernatura en el marco de las elecciones 2024.

A continuación, te contamos quiénes son, cuáles son sus perfiles y trayectorias.

Es la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI); tiene 61 años de edad y nació en Macuspana, Tabasco.

Su carrera profesional ha estado estrechamente vinculada a los medios de comunicación; fue directora de programación de la Televisora Estatal de Tabasco y ha sido conductora de radio y colaboradora en prensa escrita.

En el ámbito legislativo, Lorena Beaurregard siempre ha sido abanderada del PRI; en el año 2000 fue diputada federal de representación proporcional y unos años más tarde, en 2010, fue diputada local en el Congreso de Tabasco.

¡Tu pones el voto y yo pondré el esfuerzo, dedicación y recursos para asegurar que tu familia y tú tengan las oportunidades necesarias para vivir y desarrollarse plenamente!



Ya no podemos y no debemos permitir más la violencia, la inseguridad, la corrupción, ya no podemos… pic.twitter.com/jJyEl5CspV