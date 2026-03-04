Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presentó los avances en construcción y remodelación de carreteras y puentes en México.

En conferencia de prensa mañanera, el secretario Jesús Esteva habló de los ejes prioritarios de puentes y autopistas del país.

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, presentó los avances en construcción y remodelación de carreteras y puentes. pic.twitter.com/hr997gSbWY — NMás (@nmas) March 4, 2026

Noticia relacionada: Sheinbaum Anuncia Fecha de Inicio del Tren AIFA y México-Querétaro.

Ejes prioritarios

Concluidos

Sinaloa/Durango: San Ignacio Tayoltlta.

Sonora/Chiahuahua: Bavispe-Nuevo Casas Grande.

Morelos: Circuito Tierra y Libertad.

En proceso

Morelos/Puebla/Guerrero: Cuautla-Tlapa. Concluirá en diciembre 2029.

San Luis Potosí/Hidalgo: Tamazunchale-Huejutla.Concluirá en diciembre 2028.

Tabasco/Campeche: Macuspana-Escárcega. Concluirá en diciembre 2029.

Oaxaca/Guerrero: Salina Cruz-Zihuatanejo. Concluirá en diciembre 2029.

Edomex/Guerrero: Toluca-Zihuatanejo. Concluirá en diciembre 2029.

Sonora/Chihuahua: Guaymas-Esperanza-Yécora-Chihuahua. Concluirá en diciembre 2029.

Programa 2026

San Luis Potosí/Veracruz: Ciudad Valles-Tmpico. 2026-2029.

Puentes

Inversión total de 13,558 millones de pesos, con una longitud total de 29 km.

Concluidos

Morelos: Los Muros.

Sinaloa: Pérez Escobosa

En Proceso

Quintana Roo: Nichupté.

Chihuahua: Rizo de Oro.

Baja California Sur: Glorieta de las Mujeres Libres.

Edomex: Alameda Oriente.

Nayarit/Jalisco: Amado Nervo.

Tlaxcala: Santa Ana Chiautempan.

Veracruz: Acceso al Puerto de Veracruz.

Colima: Libramiento Arco Norte.

Colima: Libramiento Arco Sur.

Colima: Presa Las Trancas.

Colima: El Chical

Programa 2026

Colima: Las Tunas.

Colima: Barrio V.

Colima: Manzanillo.

Colima: La Flechita.

Morelos: Puente UAEM.

Nayarit: Avenida Colosio.

Veracruz: Coatzacoalcos III.

Querétaro: El Castillo (Corregidora)

En N+ puedes seguir en vivo la conferencia mañanera de hoy

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+

Rar