Carreteras y Puentes en México: Así va la Construcción y Remodelación en 2026

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, presentó los avances en construcción y remodelación de carreteras y puentes

Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Foto: Presidencia

Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presentó los avances en construcción y remodelación de carreteras y puentes en México.

En conferencia de prensa mañanera, el secretario Jesús Esteva habló de los ejes prioritarios de puentes y autopistas del país.

Ejes prioritarios

Concluidos

  • Sinaloa/Durango: San Ignacio Tayoltlta.
  • Sonora/Chiahuahua: Bavispe-Nuevo Casas Grande.
  • Morelos: Circuito Tierra y Libertad.

En proceso

  • Morelos/Puebla/Guerrero: Cuautla-Tlapa. Concluirá en diciembre 2029.
  • San Luis Potosí/Hidalgo: Tamazunchale-Huejutla.Concluirá en diciembre 2028.
  • Tabasco/Campeche: Macuspana-Escárcega. Concluirá en diciembre 2029.
  • Oaxaca/Guerrero: Salina Cruz-Zihuatanejo. Concluirá en diciembre 2029.
  • Edomex/Guerrero: Toluca-Zihuatanejo. Concluirá en diciembre 2029.
  • Sonora/Chihuahua: Guaymas-Esperanza-Yécora-Chihuahua.  Concluirá en diciembre 2029.

Programa 2026

  • San Luis Potosí/Veracruz: Ciudad Valles-Tmpico. 2026-2029.

Puentes

  • Inversión total de 13,558 millones de pesos, con una longitud total de 29 km.

Concluidos

  • Morelos: Los Muros.
  • Sinaloa: Pérez Escobosa

En Proceso

  • Quintana Roo: Nichupté.
  • Chihuahua: Rizo de Oro.
  • Baja California Sur: Glorieta de las Mujeres Libres.
  • Edomex: Alameda Oriente.
  • Nayarit/Jalisco: Amado Nervo.
  • Tlaxcala: Santa Ana Chiautempan.
  • Veracruz: Acceso al Puerto de Veracruz.
  • Colima: Libramiento Arco Norte.
  • Colima: Libramiento Arco Sur.
  • Colima: Presa Las Trancas.
  • Colima: El Chical

Programa 2026

  • Colima: Las Tunas.
  • Colima: Barrio V.
  • Colima: Manzanillo.
  • Colima: La Flechita.
  • Morelos: Puente UAEM.
  • Nayarit: Avenida Colosio.
  • Veracruz: Coatzacoalcos III.
  • Querétaro: El Castillo (Corregidora)

