Carreteras y Puentes en México: Así va la Construcción y Remodelación en 2026
Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, presentó los avances en construcción y remodelación de carreteras y puentes
Este miércoles, 4 de marzo de 2026, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presentó los avances en construcción y remodelación de carreteras y puentes en México.
En conferencia de prensa mañanera, el secretario Jesús Esteva habló de los ejes prioritarios de puentes y autopistas del país.
Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, presentó los avances en construcción y remodelación de carreteras y puentes. pic.twitter.com/hr997gSbWY— NMás (@nmas) March 4, 2026
Ejes prioritarios
Concluidos
- Sinaloa/Durango: San Ignacio Tayoltlta.
- Sonora/Chiahuahua: Bavispe-Nuevo Casas Grande.
- Morelos: Circuito Tierra y Libertad.
En proceso
- Morelos/Puebla/Guerrero: Cuautla-Tlapa. Concluirá en diciembre 2029.
- San Luis Potosí/Hidalgo: Tamazunchale-Huejutla.Concluirá en diciembre 2028.
- Tabasco/Campeche: Macuspana-Escárcega. Concluirá en diciembre 2029.
- Oaxaca/Guerrero: Salina Cruz-Zihuatanejo. Concluirá en diciembre 2029.
- Edomex/Guerrero: Toluca-Zihuatanejo. Concluirá en diciembre 2029.
- Sonora/Chihuahua: Guaymas-Esperanza-Yécora-Chihuahua. Concluirá en diciembre 2029.
Programa 2026
- San Luis Potosí/Veracruz: Ciudad Valles-Tmpico. 2026-2029.
Puentes
- Inversión total de 13,558 millones de pesos, con una longitud total de 29 km.
Concluidos
- Morelos: Los Muros.
- Sinaloa: Pérez Escobosa
En Proceso
- Quintana Roo: Nichupté.
- Chihuahua: Rizo de Oro.
- Baja California Sur: Glorieta de las Mujeres Libres.
- Edomex: Alameda Oriente.
- Nayarit/Jalisco: Amado Nervo.
- Tlaxcala: Santa Ana Chiautempan.
- Veracruz: Acceso al Puerto de Veracruz.
- Colima: Libramiento Arco Norte.
- Colima: Libramiento Arco Sur.
- Colima: Presa Las Trancas.
- Colima: El Chical
Programa 2026
- Colima: Las Tunas.
- Colima: Barrio V.
- Colima: Manzanillo.
- Colima: La Flechita.
- Morelos: Puente UAEM.
- Nayarit: Avenida Colosio.
- Veracruz: Coatzacoalcos III.
- Querétaro: El Castillo (Corregidora)
