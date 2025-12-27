Sheinbaum Anuncia Adquisición de 30 Trenes de Repavimentación; 10 Serán Usados en Edomex

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, anunció que este año el Gobierno Federal adquirió 30 trenes de repavimentación.

Mediante su cuenta de X, en el texto, acompañado de un video, detalló que de los 30 trenes de repavimentación, diez se entregaron en el Estado de México.

Sin detallar cuáles, dijo que 10 municipios del Edomex ya cuentan con el equipo para la repavimentación y que los presidentes municipales serán los encargados de dichas obras.

En el video grabado en Texcoco, Estado de México, la presidenta Sheinbaum, tiene una plática con uno de los encargados de manejar la maquinaria.

"Una perfiladora es parte de los trenes de pavimentación que estamos comprando para todo el país... Son varias máquinas que van a servir para pavimentar", dice la presidenta.

En tanto, de acuerdo con la mandataria, los demás trenes de repavimentación rehabilitarán todas las carreteras federales del país.

Sheinbaum además, informó que su administración está en proceso de modernización de 13 trenes para atención de caminos alimentadores.

Historias relacionadas:

CH