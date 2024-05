En un mitin celebrado en el estado de Chihuahua, Claudia Sheinbaum, candidata de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT y Partido Verde a la Presidencia de México, denunció que la oposición está pagando mil pesos por cada credencial de elector.

Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Morena, PT y Partido Verde a la Presidencia de México:

Fíjense, ellos se han dedicado a comprar votos en el último mes, ¿sí o no? Ahora ya no compran voluntades, compran la tarjeta, la credencial de elector, ofrecen mil pesos por una credencial de elector, ¿saben por qué? Porque no quieren que el pueblo de Chihuahua ejerza su voluntad, su derecho, nada de andar vendiendo la credencial de elector