Claudia Sheinbaum y Almirante Raymundo Morales Encabezan el 204 Aniversario de la Armada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum encabezará la conmemoración del 204 aniversario de la creación de la Armada de México y 201 Años de la Promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.

En el evento que se llevará a cabo en la Macroplaza del Malecón de Veracruz, ubicada en Calle Mario Molina de la colonia Centro, de Veracruz, también asistirá el secretario de la Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

