El pleno del Senado de la República aprobó ayer, 16 de octubre de 2025, la minuta de reforma a la Ley de Amparo que previamente fue corregida por la Cámara de Diputados.

Los cambios fueron avalados en lo general, con 83 votos de senadores Morena, PT y PVEM; y 38 votos en contra del PAN, PRI y MC. Mientras que en lo particular el dictamen fue aprobada por 81 votos a favor y 31 en contra; los senadores avalaron los cambios a 3 artículos, incluido un transitorio que se había agregado para aplicar de manera retroactiva la nueva Ley de Amparo, lo que fue eliminado por los diputados.

Los senadores confirmaron con sus votos una nueva redacción, a fin de que las etapas concluidas en los juicios de amparo que hoy están en trámite se rijan por la ley vigente al inicio de los procesos, pero las actuaciones posteriores deberán ajustarse a la nueva normativa, sin retroactividad ni afectar derechos adquiridos.

Las bancadas de oposición la rechazaron, al acusar una retroactividad disfrazada que perjudicará los derechos de las personas.



Senadores de Morena y sus aliados defendieron la nueva redacción y los ajustes hechos por los diputados.

Hubo solo dos reservas de la oposición que no prosperaron al igual que sus mociones suspensivas.

¿Cuándo entra en vigor la nueva Ley de Amparo?

Una vez aprobado en el Senado, el decreto de reforma a la Ley de Amparo fue enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.

Cabe destacar que la nueva Ley de Amparo entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

