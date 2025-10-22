Cumplen Nueva Orden de Arresto contra Exoficial Mayor de Hidalgo, Ahora por Desvío de 116 mdp.

Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) cumplimentaron una nueva orden de arresto en contra de Martiniano "N", exoficial Mayor de la entidad, por el presunto desvío de 116 millones 62 mil pesos.

La dependencia ministerial informó que el mandamiento judicial fue ejecutado este 22 de octubre por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, por el delito de peculado agravado.

Martiniano "N" se encuentra actualmente en prisión. Tras la nueva orden de arresto, se realizó la audiencia inicial y el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para definir si es vinculado a un proceso más.

¿Cuál es la nueva acusación contra el exfuncionario?

De acuerdo con la PGJEH, el caso contra Martiniano "N" data del 30 de abril de 2021, cuando solicitó recursos extraordinarios por 60 millones de pesos para la renovación de una póliza de seguro catastrófico.

En ese entonces era Oficial Mayor durante el gobierno del priista Omar Fayad. Tras su petición de presupuesto, se celebró el contrato número 303/2021, con Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V.

Unos cuatro meses más tarde, del 21 al 22 de agosto, Hidalgo sufrió afectaciones por efectos del huracán Grace. Por ello se usó el seguro y la empresa pagó el monto, pero no se tiene certeza de que el dinero hubiera ingresado al presupuesto público, sino a una comercializadora internacional.

"Derivado de los daños que causó el evento meteorológico, se hizo uso del seguro y la empresa antes mencionada realizó el pago de 116 millones 62 mil pesos por concepto de reparación del daño", indicó la PGJEH.

"Sin embargo, no existe evidencia alguna de que dicho recurso económico ingresara al Gobierno de Hidalgo y de manera ilegal ese monto fue depositado a una cuenta bancaria de la empresa Logcom Trading Company S.A. de C.V.", añadió.

Se queda en prisión

Tras comparecer ante un juez este miércoles, el exfuncionario se apegó a un plazo de seis días, antes de que se determine si es procesado.

Mientras tanto, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Su próxima audiencia de continuación será el 27 de octubre de este año a las 08:00 horas.

Martiniano "N" fue detenido el 21 de julio de 2023 en Pachuca y desde entonces estuvo recluido en el Centro de Readaptación Social de la capital hidalguense.

Los otros casos que enfrenta Martiniano "N"

Martiniano "N" enfrenta al menos dos casos adicionales al que fue revelado este 22 de octubre.

En su primer proceso se le acusó por peculado agravado debido a la compra de 34 mil 358 litros de crema quirúrgica antiséptica durante la pandemia de Covid-19, que nunca fueron entregados al gobierno estatal.

El monto de ese caso asciende a 18.248 millones de pesos. Tras ser encontrado culpable, fue condenado a 12 años de cárcel, además de la reparación del daño por 14.82 millones de pesos y multa de 466 UMAs.

El segundo proceso, en trámite de resolución, implica recursos por 11.85 millones de pesos.

Se trata de imputaciones por peculado por un contrato para el desarrollo de un sistema integral de nómina y recursos humanos con la empresa Soluciones Empresariales Rodida S.A. de C.V., el cual nunca se ejecutó.

