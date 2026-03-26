Diputados Avalan Flexibilizar Pago de Créditos Fiscales; ¿En Qué Consiste?

La Cámara de Diputados aprobó en los primeros minutos de este 26 de marzo reformas al Código Fiscal de la Federación para flexibilizar el pago de créditos fiscales como parte de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se trata de una regulación que busca que los contribuyentes puedan elegir libremente la modalidad de garantía del interés fiscal que mejor se adapte a su situación, se indicó en un comunicado.

Con 418 votos a favor, cero en contra y 35 abstenciones, el Pleno de San Lázaro aprobó el dictamen que reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación.

¿En qué consiste la reforma?

Carol Antonio Altamirano, diputado de Morena y presidente de la Comisión Hacienda, describió como las personas contribuyentes podrán elegir entre las distintas modalidades de garantía del interés fiscal.

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"El dictamen establece que las y los contribuyentes podrán elegir libremente la modalidad de garantía del interés fiscal que mejor se adapte a su situación, lo que elimina la rigidez actual que impone un orden obligatorio y la carga de acreditar su capacidad económica", dijo.

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Esta iniciativa presidencial permite a los contribuyentes ofrecer como garantía de sus adeudos fiscales alguno de los seis requisitos establecidos en dicho artículo, tales como:

Billete de depósito

Carta de crédito

Prenda, excepto bienes intangibles e hipoteca

Fianza

Obligación solidaria

Embargo en la vía administrativa de negociaciones

Jericó Abramo Masso, diputado del PRI, dijo que ahorA las auditorías serán más productivas para pagos rápidos.

"Este año el SAT llevará 16 mil 200 auditorías y este cambio de legislación va a permitir que sean auditorías mucho más eficientes, con menos juicios, que permitan el pago de manera más rápida sin la obligación de que tengas que tener el respaldo obligado que te pida el SAT", destacó.

#ÚltimaHora | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación.



Consulta el dictamen: https://t.co/l7yJnoMysM pic.twitter.com/vNnd8kw61K — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) March 26, 2026

"Hoy podrás responder con un cheque, con el cambio que se está planteando, con una garantía ya sea una propiedad, con un respaldo de cuenta de cheques en el banco", añadió.

Las críticas

Pese a los beneficios presumidos, el PAN y el PRI reprocharon a Morena esta reforma, que dijeron, se hizo por una venganza política.

Homero Niño de Rivera, del blanquiazul, señaló que solo se está volviendo a algo que ya había en la legislación y sugirió algún objetivo, pero sin ofrecer más detalles.

"Están corrigiendo un error de hace tres meses, o que hicieron ustedes fue apretar a los contribuyentes de una manera irracional y están enmendando la plana, simplemente para dejar la ley como estaba hace menos de tres meses, es todo lo que están haciendo, corregir un error", advirtió.

"Lo platicábamos, ya no sé si es un error o tenía un destinatario a una persona en específico esta reforma", deslizó.

La reforma al Código Fiscal fue turnada al Senado para su estudio.

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Con información de Héctor Guerrero

ASJ