Diputados Planean Rendir Homenaje a Los Ángeles Azules, Luego de Honrar a la Sonora Santanera

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, aclaró que no fue una fiesta sino un reconocimiento el que hicieron a la Sonora Santanera.

Y que ya se planea realizar un homenaje similar a Los Ángeles Azules.

No fue fiesta, fue un evento cultural, yo creo muy importante, muy relevante, la Sonora Santanera es una institución en México, reconocida también internacionalmente, yo creo que son eventos que hay que hacer más seguido en Cámara de este tipo, culturales, y sobre todo con instituciones, hablaba Sergio Mayer de que está en pláticas con Los Ángeles Azules para que vengan a hacerles un reconocimiento también por su trabajo musical en la cultura popular y, de paso, que tocaran también algunas canciones

El líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, fue cuestionado por las críticas a los diputados al abandonar la sesión para irse a bailar, y dijo que es necesario buscar los momentos adecuados.

Y la Sonora Santanera, algo me había comentado Sergio Mayer desde hace ya varias semanas, que era un reconocimiento a ellos por su labor artística y por todos los años que nos han dado buena música, pero hay que buscar momentos, los momentos más adecuados a la situación que vivimos

Llamado a la responsabilidad

Por su parte la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva llamó a la responsabilidad de los diputados.

Yo convoco a todos los servidores públicos a que estemos a la altura de nuestras responsabilidades, hoy México está atravesando, pues, una de las etapas más complejas, a propósito de las lluvias intensas, hay miles de damnificados, hay personas que perdieron la vida; hay miles de personas que perdieron su patrimonio

Con información de Héctor Guerrero

LECQ