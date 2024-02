Patricia Mercado se Baja del Equipo de Campaña de MC; 'Hay Decisiones que No Puedo Defender'

La senadora Dora Patricia Mercado Castro anunció hoy 20 de febrero de 2024 que se baja del equipo de la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), cuyo aspirante es Jorge Álvarez Máynez, debido a decisiones dentro del partido "que no puedo defender".

En un mensaje publicado en su red social X, antes Twitter, Patricia Mercado anunció que la conclusión de su responsabilidad dentro de la campaña presidencial de MC incluye su papel como vocera.

He concluido mi responsabilidad en la Coordinación del programa de gobierno 'Una nueva visión de país' en la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano (...) A partir de hoy dejo también de ser vocera de la campaña, debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda.