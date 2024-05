Elecciones México 2024: Así es un Día de Campaña con el Candidato Jorge Álvarez Máynez

De cara a las elecciones del 2 de junio, Fernanda Caso, colaboradora de N+, estuvo en un día de campaña de los candidatos presidenciales, en esta ocasión con Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de México.

Después de la sesión de ejercicio, la gira del candidato arranca en la Escuela Bancaria y Comercial, una universidad en el corazón de la Ciudad de México.

En el día, el equipo de N+ visitó dos entidades, la Ciudad de México y Querétaro, la primera gobernada por Morena y donde Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno hasta hace unos meses. En cambio, la segunda gobernada por el el Partido Acción Nacional (PAN) desde hace 9 años. En ambos lugares la agenda es la misma, eventos con estudiantes.

Máynez ha centrado su estrategia de campaña en visitar universidades a lo largo y ancho del país. Hasta el momento lleva 36 universidades.

Necesitaba encontrar una forma de contacto directo de diálogo a mi alcance y que además me permitiera entender la esperanza de una generación a la que apelo, a la que estoy aspirando a representar. Yo no podría llegar al poder con mítines, con gasto de espectaculares, de bardas, porque la restricción que el dinero supone para este tipo de campaña no me lo permitiría.