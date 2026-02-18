“Ellos Tiene que Colaborar”: Sheinbaum Sobre Armas de EUA que Ingresan a México

Este miércoles, 18 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre las armas de Estados Unidos de América (EUA) que ingresan al país.

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum afirmó que la entrada de armas a México desde EUA es un tema concurrente en las llamadas que ha tenido con su homólogo estadounidense Donald Trump.

Lo exigimos siempre, no es que lo vayamos a hacer, en las reuniones siempre se plantea el tema y lo he hecho en las conversaciones telefónicas con el presidente Trump, el tema de la entra de armas de Estados Unidos a México, pues que son armas de alto calibre, muchas de ellas exclusivas del Ejército de Estados Unidos, que están llegando a México y que las usan los grupos criminales.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la entrada de armas a México desde EE. UU. es un tema concurrente en las llamadas que ha tenido con Donald Trump. pic.twitter.com/txajN8d9aF — NMás (@nmas) February 18, 2026

Evitar ingreso de armas a México, parte del entendimiento con EUA

La titular del Ejecutivo Federal explicó que el tema es parte del entendimiento firmado entre ambos países, para evitar la entrada de drogas a EUA y las armas a México.

Así como nosotros colaboramos para evitar la entrada de drogas, ellos tienen que colaborar para evitar la entrada de armas a México.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+.

Rar