‘En el Sistema Electoral Mexicano No Existe la Declinación’: Guadalupe Taddei

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, advirtió que en el sistema electoral mexicano no existe la declinación de candidaturas, al señalar que en México la ley no contempla que si un candidato declina se puedan transferir sus votos a otro aspirante.

Video: INE Advierte que Declinación de Candidaturas No Existe

Entrevistada luego de una reunión con vocales del INE procedentes de todo el país, Taddei apuntó que las invitaciones a declinar son estrategias políticas, pero reiteró que no puede haber transferencia de votos y aclaró:

Por supuesto que no lo contempla. La declinación, en el sentido más amplio, implicaría que los votos que recibiría quien declina se irían a la parte por la cual declina. Eso no existe en nuestro sistema electoral. Declinar en nuestro país significa apoyo político a otra candidatura

Noticia relacionada: Máynez Responde a Propuesta de ‘Alito’ Moreno para Renunciar a Dirigencia del PRI: ‘¿Y Tu Nieve?

Además, la titular del órgano electoral federal rechazó que en nueve estados haya falta de dinero para pagar insumos básicos que se utilizarán en la elección del 2 de junio, como las boletas y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

En el momento en que surgiera alguna circunstancia, pues entraría el sistema nacional electoral a proteger, que se garantizara la producción de las boletas. No tiene nada que ver con los financieros, sino la producción de todo el material electoral

Aunque sí aceptó que hay problemas en los presupuestos de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), aunque no en nueve, sino que en solo dos o tres, los cuales no han terminado de cubrir algunas cantidades relacionadas con la ubicación de la casilla única, pero no de material electoral.

En otro tema, durante la reunión con los vocales del INE, la presidenta informó que este próximo lunes los 11 consejeros están invitados a una reunión de alto nivel con autoridades en materia de seguridad, previo a la jornada comicial del 2 de junio.

Ubica tu casilla

Finalmente, Taddei comentó que la ciudadanía puede desde ahora entrar al sitio ubicatucasilla.ine.mx para confirmar dónde tendrá que acudir a votar el próximo domingo 2 de junio.

Historias recomendadas:

Con información de Claudia Flores

OGG | ICM