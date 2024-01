Con Botana y Cerveza Samuel García se Asume Líder: Alfaro Critica Destape de Álvarez Máynez

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó la forma en que Movimiento Ciudadano (MC) destapó a Jorge Álvarez Máynez como su precandidato a la Presidencia de la República.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, Enrique Alfaro desconoció a Samuel García, gobernador de Nuevo León, como líder del movimiento que "hoy están destruyendo”.

No lo podía creer. En una mesa con botana y cerveza, el gobernador se asumía como líder de nuestro movimiento y nos dictaba instrucciones sobre el camino a seguir. Quienes usan la idea de lo nuevo para disfrazar lo absurdo, los que nos metieron en el callejón de la banalidad, el callejón de la no política, no son los líderes de este proyecto ni mucho menos del movimiento social que construimos en Jalisco.