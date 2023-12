Expriistas Forman Alianza Progresista para Apoyar a Sheinbaum

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró el anuncio de la Alianza Progresista, encabezada por los ex priistas Adrián Rubalcava, Eruviel, Ávila y Alejandro Murat, quienes se suman a la campaña de Morena para el 2024.

“Yo celebro el mensaje de ellos. La verdad, sorprendente para bien de que son políticos de trayectoria, de peso, que han dicho ‘ya no estamos conformes con la ruta que tiene el PRI’. Y cómo van a estar conformes si el PRI está entregando a la derecha. Evidentemente, hay una coincidencia con el proyecto de la Cuarta Transformación. Y lo que más me gustó de su mensaje, es que dijeron, no vamos por cargos. Y entonces, me permite darles la bienvenida a que sumen a este proyecto de transformación”, señaló Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

Noticia relacionada: Claudia Sheinbaum Presenta a su Equipo de Coordinación de Precampaña Rumbo a la Presidencia

Por otro lado, así reaccionó Delgado al anuncio de una nueva vocera en la campaña de Xóchitl Gálvez, que es creada por inteligencia artificial.

“Les falta inteligencia artificial y les sobra torpeza natural. Ameritó una felicitación por nuestra parte, fue la vocería de inteligencia artificial, y ahí no nos queda más que darles aplausos, porque por fin van a tener algo de inteligencia en su campaña, pues, aunque sea artificial, entonces pues es un esfuerzo porque esos mensajes que mandan en su campaña, con torpeza natural, pues ahora van a tratar de compensarlos con inteligencia artificial”, aseguró Delgado.

Finalmente, el dirigente destacó algunos logros del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la apreciación del peso frente al dólar, los registros récord en reservas internacionales y el haber superado, por primera vez en la historia del país, 22 millones de empleos formales.

Historias recomendadas:

LPF