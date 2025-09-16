FGR Logra Vincular a Proceso por Segunda Ocasión a Roberto "N", Exgobernador de Nayarit

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Roberto "N", exgobernador de Nayarit, fue vinculado a proceso por segunda ocasión por su probable intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos.

En una tarjeta infomativa, la FGR detalló que fue el pasado 11 de septiembre de 2025, tras una jornada que duró casi 48 horas, cuando se logó por segunda ocasión que un Juez de Control determinara vincular a proceson al exgobernador.

Juez considera que existen indicios de comisión de delito

Lo anterior, en cumplimiento a una ejecutoria de amparo que en su momento había obtenido a su favor el exgobernador, en la que se ordenó que el Juez de Control repusiera la audiencia inicial y motivara y fundara su resolución.

"Tras escuchar los argumentos de la FGR, el Juez de Control consideró que existían indicios razonables para atribuirle al exgobernador de Nayarit la comisión del delito", abundó la fiscalía.

¿Qué pasará con el exgobernador de Nayarit?

De esta forma, el exfuncionario ahora vinculado a proceso, seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso penal.

