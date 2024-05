Gálvez Promete a Habitantes de los Altos de Chiapas Sacarlos de la Pobreza

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición 'Fuerza y Corazón por México', conformada por PAN, PRI y PRD, a la Presidencia de México, estuvo este domingo en Zinacantán, en los altos de Chiapas, en donde prometió sacar a sus habitantes de la pobreza.

Antes de su discurso, ingresó a dos iglesias y habló con las autoridades de las comunidades indígenas.

Ellos quieren, Morena quiere que te quedes pobre, yo no quiero. Yo quiero ser presidenta para que tus hijos salgan adelante, yo quiero ser presidenta para que los pueblos indígenas salgan adelante. No se espanten señores. Las mujeres vamos a llegar al poder para ayudar a sus familias. Las mujeres vamos a llegar al poder para servir, no para servirnos