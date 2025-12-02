Grecia Quiroz Deja Flores Donde Hace un Mes Mataron a Carlos Manzo: "Prometo que No Te Fallaré".

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, visitó el lugar donde hace un mes fue asesinado su esposo, Carlos Manzo, un crimen que la llevó a asumir la alcaldía para continuar la lucha contra la violencia que él emprendió como edil.

La alcaldesa compartió el homenaje al llamado "alcalde del sombrero", pues dejó un ramo de flores blancas justo en el sitio donde fue ultimado por supuestas órdenes de líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su mensaje, Quiroz lamentó nuevamente el asesinato del alcalde que llegó por la vía independiente para gobernar Uruapan y deseó cambiar el pasado para proteger a Manzo a costa de su propia vida.

Dijo que revivió aquella "noche de terror" del 1 de noviembre, cuando ocurrieron los hechos en pleno centro de Uruapan, mientras se celebraba el "Festival de las velas" como parte de los eventos por el Día de Muertos.

A un mes de tu partida regresé al lugar donde te arrebataron la vida de la manera más cobarde, reviví esa noche de terror y no dejo de pensar en que ojalá tuviera una máquina del tiempo para haberte protegido hasta con mi misma vida

Asimismo, le externó su amor y el compromiso de continuar la labor social del "movimiento del sombrero", como ha dicho que a Manzo le hubiera gustado. Por ello, prometió que no fallará.

Tú sabes lo mucho que te amo y que te juro que si Dios decidió dejarme aquí es para continuar esta lucha y te prometo que no te fallaré

Te mando un beso hasta el cielo, mi amor

El post incluyó emojis de dos corazones, así como el de una paloma con una rama de olivo en el pico, símbolo de paz.

La publicación en Facebook, que suma miles de reacciones y comentarios, fue acompañada de una fotografía en que se ve a la alcaldesa depositando un ramo cerca de la explanada y la zona de jardineras, donde quedan unas flores de cempasúchil.

¿En qué va el caso por el asesinato de Carlos Manzo?

El homicidio de Carlos Manzo conmocionó al país y desató una ola de protestas en Michoacán y municipios de la Tierra Caliente, así como en la Ciudad de México.

La sociedad reaccionó con indignación y exigencias de justicia, lo que llevó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a implementar un plan especial para atender la inseguridad en Michoacán una semana después del crimen.

Ayer, el gabinete de Seguridad federal informó que el "Plan Michoacán Por la Paz y Justicia" ha permitido reducir los homicidios dolosos en la entidad, de 111 en septiembre a 58 en el mes de noviembre, especialmente en municipios como Morelia, Zamora, Apatzingán y Uruapan.

Asimismo, se mantiene el despliegue de más de 12 mil 514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, extendió el panorama de atención en la entidad al primer año de gobierno de Sheinbaum. Dijo que del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2025 han sido detenidas 932 personas relacionadas con delitos de alto impacto. Además, se han asegurado cerca de 23 toneladas de droga, un total de 924 armas de fuego y se desmantelaron 17 laboratorios.

En el plano judicial, el pasado viernes fue vinculado a proceso Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, señalado como presunto integrante del CJNG, y a quien se le atribuye haber reclutado a los menores Fernando Josué “N” y Víctor Manuel “N”, este último fue abatido tras disparar y matar al presidente municipal de Uruapan.

Tres días antes, el 27 de noviembre, fueron procesados siete escoltas de Carlos Manzo, quienes están acusados del delito de homicidio calificado en comisión por omisión y Jorge Armando 'N', alias "El Licenciado”, acusado de homicidio calificado y lesiones calificadas en agravio del regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo. Este último fue identificado como "autor intelectual" por coordinar a la célula que concretó el crimen.

Pero a un mes del caso, autoridades federales y estatales no han establecido el móvil ni se ha detenido a los principales responsables de planear el asesinato. Tampoco se ha informado si hubo motivaciones políticas. En tanto, sigue prófugo el jefe de los guardaespaldas de Manzo, el coronel José Manuel Jiménez Miranda.

