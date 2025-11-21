¿Habrá Megabloqueo de Transportistas el 24 de Noviembre 2025? Gobierno Aclara Qué Va a Pasar
La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informaron los acuerdos a los que llegaron con los transportistas y productores
Luego de la amenaza del megabloqueo de transportistas para el 24 de noviembre de 2025, el Gobierno de México, aclaró hoy que va a pasar el próximo lunes.
La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informaron los acuerdos a los que llegaron con los transportistas y productores.
Sobre los transportistas, aunque aseguran públicamente que no habrá bloqueos, la Secretaría de Gobernación informa que mantiene constantes encuentros con las diversas agrupaciones nacionales y locales, así como las distintas dependencias del Gobierno federal, para poder coadyuvar en la seguridad en carreteras y facilitar los trámites en áreas competentes y en coordinación con las entidades federativas.
Información en desarrollo…
