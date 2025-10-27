Omar García Harfuch Comparece ante la Jucopo Hoy 27 de Octubre 2025

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se presentó hoy, 27 de octubre de 2025, en la Cámara de Diputados para comparecer de forma privada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en el marco del primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

A su llegada a la Cámara de Diputados, García Harfuch fue recibido por Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, quien destacó que se trató de un diálogo respetuoso en el que el secretario presentó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Al inicio de la reunión, Ricardp Monreal detalló -en sus redes sociales- que en “un ejercicio de diálogo republicano “, el secretario Harfuch “atiende las preguntas de la y los coordinadores de los grupos parlamentarios”.

En la reunión estuvieron presentes los coordinadores de las seis bancadas, en la Cámara de Diputados.

Se prevé que al finalizar la comparecencia, el secretario Omar García Harfuch y Ricardo Monreal ofrezcan una conferencia de prensa conjunta.

Información en desarrollo…

