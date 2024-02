INE Expresa Preocupación por la Inseguridad en las Elecciones de 2024

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Castillo, expresó este miércoles que hay temas de inseguridad que deben atenderse rumbo a los comicios del 2 de junio, aunque dijo que no puede asegurarse que habrá una "narco-elección".

"Yo no tengo datos para afirmar que pueda haber una narco-elección", dijo Castillo en una conferencia de prensa cuestionado por la alerta que manifestó un magistrado del Tribunal Electoral sobre el peligro de que el crimen organizado intervenga en el proceso. Y remarcó lo siguiente:

La declaración del consejero del INE ocurre después de que, el lunes, el magistrado Felipe de la Mata, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), declaró que tenía temor de pensar en elecciones dominadas por el narcotráfico.

Felipe de la Mata, magistrado del TEPJF, enfatizó que hay temor de que el narco afecte los comicios:

Lo que me da miedo es pensar que puede haber un país donde las elecciones son dominadas por el narco, eso sí me da miedo. Se los digo muy en serio, no está pasando ahorita, no está pasando en todo el país, pero empiezan a vislumbrarse elementos