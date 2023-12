INE, sin Acuerdos para Nombramiento de Responsables de Organizar Elecciones

En el INE no hay acuerdos sobre el nombramiento de quien será el secretario ejecutivo y nueve directores y titulares de unidades responsables de ejecutar las principales tareas de organización de las elecciones del año entrante.

La presidenta Guadalupe Taddei presentaría las primeras propuestas en la última sesión del año, programada para este jueves, pero los consejeros decidieron no incluir el punto en el orden del día y posponerlo para enero.

Guadalupe Taddei, presidenta del INE, explicó:

Lo que ahorita acabamos de acordar es no subir este punto a la sesión de consejo general del jueves. Pensemos que se va a enero. Yo espero que no sea un juego de vencidas, al menos de mi parte no es un juego de vencidas

Actualmente, esas áreas son encabezadas por encargados temporales ante la falta de acuerdos desde que inició la presidencia de Guadalupe Taddei en abril pasado, cuando la mayoría de los titulares de áreas estratégicas renunció.

A menos de seis meses de la jornada electoral, por un acuerdo aprobado por seis de los 11 consejeros, la consejera presidenta Taddei tiene un plazo de 30 días para hacer los nombramientos.

Sin embargo, en una reunión a puerta cerrada, la consejera presidenta puso a consideración previa sus primeras propuestas para la Secretaría Ejecutiva: Miguel Ángel Patiño y María Elena Cornejo, pero ninguna logró el apoyo de los ocho consejeros que, al menos, se necesitan para hacer el nombramiento.

Taddei explicó:

A solicitud expresa, de que si estas no pasan a fuerza tienes que meter otras propuestas, no llegamos todavía a un acuerdo. Sin embargo, ya están iniciadas las pláticas. Lo que aquí buscamos y por eso el diseño institucional de este INE es justamente no paralizar absolutamente nada y no maniatar, estas atribuciones de nombrar encargadurías existen en muchas partes, esto no puede durar mucho, creo que esto se debe resolverse rápidamente. No hay ninguna estrategia oscura detrás de la presentación de propuestas