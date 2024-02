Xóchitl Gálvez Arrancará Campaña el 1 de Marzo; Hará Gira por Todo el País

Xóchitl Gálvez, precandidata del PRI, PAN y PRD a la Presidencia de México, reveló que arrancará su campaña el 1 de marzo en León, Guanajuato, y anunció que acudirá a las 32 entidades del país, en donde, aseguró, la gente vive con miedo.

Aseguró que los 50 focos rojos de los que habla la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana deben de existir, y quizás sean más.

Me preocupa mucho los candidatos a alcaldes, me preocupa mucho los candidatos a diputados locales y federales, porque mal que bien yo tengo un aparato de seguridad que me ha proporcionado el gobierno federal que no creo que lo tengan todos los candidatos. Van 12 personas asesinadas desde que inició este proceso electoral, entonces, más le vale al INE, ayer se los dije claramente, que tomen cartas en el asunto.