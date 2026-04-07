Llega al Senado Nombramiento de Roberto Velasco como Titular de la SRE: ¿Qué Sigue?

El Senado de la República dio a conocer hoy, 7 de abril de 2026, que llegó el nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y detalló qué sigue.

Laura Itzel Castillo Juárez, quien es presidenta del Senado de la República, precisó que en la Cámara de Senadores y Senadoras harán el análisis correspondiente previo a determinar su ratificación: "Ejerceremos nuestra facultad exclusiva", señaló.

Video: Senado Recibe Nombramiento de Roberto Velasco como Canciller Propuesto por Sheinbaum

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Con la llegada del oficio al Senado, se activó el procedimiento constitucional establecido para este tipo de cargos. El nombramiento fue enviado por el Ejecutivo federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este martes, Ignacio Mier Velasco, coordinador de las y los senadores de Morena por medio de sus redes sociales compartió un video junto a Roberto Velasco y precisó que lo reciben con gusto.

En el Senado de la República recibimos con gusto a @r_velascoa, designado como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a propuesta de la Presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/mPTjmc5JZD — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 7, 2026

Cabe señalar que el nombramiento se dio luego de que el excanciller Juan Ramón de la Fuente realizó su ultimó acto al frente de la SRE el pasado 1 de abril de 2026, en N+ te detallamos anteriormente por qué se salió en Juan Ramón de la Fuente Deja la Secretaría de Relaciones Exteriores Debido a Problemas de Salud.

Comparecerá ante las comisiones de Relaciones Exteriores

Velasco Álvarez debe presentarse ante las comisiones de Relaciones Exteriores, donde expondrá su plan de trabajo, estará bajo un análisis de Senadores, quienes evaluarán su perfil, experiencia y propuestas.

Luego del dictamen, el Senado decidirá si aprueba o rechaza el nombramiento. Este proceso es obligatorio conforme al artículo 76 de la Constitución mexicana, que otorga al Senado la facultad de ratificar a los titulares de la política exterior.

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