Mario Delgado Reta a Xóchitl Gálvez a Presentar Pruebas de que lo Investigan en EUA

El presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, retó a Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México por la Presidencia de México, a presentar pruebas de que lo investigan agencias de Estados Unidos de América (EUA).

Mario Delgado dijo en una conferencia de prensa que Xóchitl Gálvez "no tiene idea de lo que está hablando. Lo que acusa equivaldría a poco menos del 70% del total de los ingresos de las aduanas" y destacó que si lo hubieran investigado no hubiera podido ir a un evento de Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM).

“Si me hubieran investigado agencias de seguridad en Estados Unidos no hubiera podido ir a un evento con Claudia Sheinbaum. Todo es mentira, todo es falso, yo reto a la candidata del PRIAN a que presente pruebas, primero de ese negocio multimillonario en el que ella dice estoy involucrado de huachicol, y segundo a que las autoridades de Estados Unidos me están investigando por esa razón”, comentó Mario Delgado.

Video: No Hay Pruebas en Mi Contra: Mario Delgado sobre Acusaciones de Xóchitl Gálvez

El coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum reiteró que la candidata Xóchitl Gálvez miente y negó absolutamente todas las declaraciones.

Xóchitl Gálvez acusó a Mario Delgado de ser investigado por EUA

Durante el Tercer Debate Presidencial 2024, que se llevó a cabo el domingo 19 de mayo, Xóchitl Gálvez señaló que "en 2019, Mario Delgado, presidente de Morena, se asoció con Sergio Carmona, vinculado al crimen organizado. El negocio consistía en meter gasolina de Estados Unidos a México sin pagar impuestos, para ello nombraron a Julio Carmona, hermano de Sergio, administrador de la aduana de Reynosa".

Noticia relacionada: Elecciones 2024: Los Mejores Momentos del Tercer Debate Presidencial en Videos

La candidata presidencial de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que dicho "negocio provocó un quebranto de 700 mil millones de pesos de impuestos al SAT. Entraron 150 millones de barriles de gasolina y diésel ilegal.

Video: Xóchitl Gálvez Dice "Mario Delgado Es Investigado en EUA"; Sheinbaum Asegura "Es Palabrería"

“Carmona se volvió en financiador de campañas de Morena hasta su muerte en 2021. Julio Carmona huye a Estados Unidos y se vuelve testigo protegido”, destacó Gálvez.

Al final de los señalamientos, Xóchitl Gálvez acusó que "Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de seguridad de Estados Unidos".

Historias recomendadas:

Con información de N+

LSH