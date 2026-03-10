México Ha Logrado Repatriar a 1,009 Connacionales por Guerra en Medio Oriente, Informa Sheinbaum

Este martes, 10 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 1,009 connacionales fueron evacuados de Medio Oriente, en medio del conflicto por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum informó que los mexicanos han sido trasladados principalmente por vía terrestre hacia países como Turquía, donde ya es posible tomar vuelos comerciales.

1,009 mexicanas y mexicanos que se transportan por tierra y ahí donde ya hay vuelos ya son repatriados. Turquía es uno de los países en donde hay vuelos y pueden regresar a México.

Se ha logrado repatriar a 1,009 connacionales a través de Turquía luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La presidenta descartó que hasta ahora estén llegando ciudadanos de Irán a México como refugiados debido a este conflicto.

Más allá de ciudadanos mexicanos, no (están llegado de otras nacionalidades).

Previamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que algunos países de la región han comenzado a reabrir gradualmente sus espacios aéreos, lo que ha permitido la reanudación parcial de vuelos comerciales, aunque varios aeropuertos continúan operando de manera intermitente.

La cancillería añadió que la Embajada de México en Irán operará temporalmente desde Azerbaiyán, con apoyo de la representación diplomática mexicana en Bakú, como parte de las medidas para garantizar la atención consular a la comunidad mexicana.

El resto de nuestras embajadas en la región siguen funcionando en alerta permanente, en contacto con las autoridades locales y la comunidad mexicana, para ofrecer la asistencia requerida sobre todo a quienes desean salir.

Las autoridades mexicanas indicaron que hasta ahora no se han reportado connacionales lesionados, al tiempo que reiteraron la recomendación de no viajar a la zona mientras continúe la situación de riesgo.

Cae precio del petróleo por conflicto en Medio Oriente

La presidenta Sheinbaum aseguró que ayer disminuyó el precio del petróleo, y expresó que espera que los ataques en Medio Oriente paren pronto, para que no corran riesgo más vidas.

Lo mejor sería llegar a la paz lo más pronto posible para que no haya esta situación económica del petróleo y vidas humanas en riesgo”.

Cabe recordar que los precios de petróleo bajaron después de que Trump dijo que la escalada en Medio Oriente no va a durar mucho tiempo.

