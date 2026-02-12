México Recupera 1,126 Concesiones Mineras en Más de 889 Mil Hectáreas

Este jueves, 12 de febrero de 2026, el Gobierno de México informó sobre la recuperación de concesiones mineras en el país.

En conferencia de prensa mañanera, Fernando Aboitiz, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, explicó que durante la presenta administración se han recuperado 1,126 concesiones mineras en 889,512 hectáreas.

El funcionario indicó que del total de concesiones recuperadas, 713 se encontraban en 249 mil 108 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas.

Causas por las que se han recuperado:

Falta de pagos de derechos sobre minería.

Omisión de informes estadísticos y de obras.

Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que uno de los objetivos prioritarios es recuperar las concesiones mineras que no tiene exploración o que tienen adeudos de derechos o fines especulativos.

Nos dio la instrucción la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el principio del gobierno, de revisar las concesiones mineras, y uno de los objetivos prioritarios ha sido, lo que lleva al Gobierno a recuperar concesiones que no tiene exploración o que no han pagado derechos o que tiene fines solamente especulativos, y al día de hoy, lo que se ha recuperado es equivalente más o menos a 889 mil hectáreas concesionadas.

Estados con recuperación de concesiones mineras

Cabe destacar que la superficie recuperada por el Gobierno de México de concesiones mineras equivale a los estados de Morelos y Tlaxcala.

Estado Superficie recuperada Porcentaje Sonora 141,408.5841 16% Durango 129,741.9850 15% Coahuila 120,475.0937 14% Jalisco 72,985.4438 8% Zacatecas 69,602.3748 8% Chihuahua 34,074.5119 4% Otros 321,223.5837 35% Total 889,511.5779 100%

