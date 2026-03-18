México Rompe Récord Histórico en Turismo: Es el Quinto País Más Visitado en el Mundo

La Secretaría de Turismo federal informó hoy, 18 de marzo de 2026, que México rompió un récord histórico en turismo.

Durante la conferencia mañanera de hoy, Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, indicó que, durante enero de 2026, nuevamente se registró un récord histórico en la llegada de visitantes, turistas, y derrama económica, por lo que México es el quinto país más visitado en el mundo.

Durante enero de 2026 se registró un récord histórico en la llegada de visitantes, turistas y derrama económica, informó Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo. pic.twitter.com/mgKaQ15YDT — NMás (@nmas) March 18, 2026

La secretaria destacó que no se tienen contemplados nuevos nombramientos como Pueblos Mágicos para este año, porque se busca consolidar los existentes.

También informó que la edición 50 del Tianguis Internacional se realizará en Acapulco, Guerrero, con Colombia como invitado, así como nueve países con pabellones, Japón entre ellos.

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