Morenista Quiere Nombre de Senadores en Placa con Letras de Oro

El legislador morenista Ricardo Velázquez propuso que se inscriba en letras doradas y se coloque una placa en el salón de sesiones con el nombre de las y los senadores que integran la actual legislatura.

Esto como un “reconocimiento histórico” a la promulgación de leyes de México.

En su exposición de motivos, el senador Velázquez considera “importante reconocer a los legisladores que han hecho historia y contribuido a forjar el México que hoy conocemos”.

“Somos pueblo”, destaca en su propuesta el morenista, quien publicó este punto de acuerdo, con algunas faltas de ortografía, en la Gaceta del Senado. Los senadores de oposición criticaron la iniciativa. Tal fue el caso de Julen Rementeria, coordinador de los senadores del PAN.

Me parece un absurdo el que de repente se ponga, que nos autopropongamos letras doradas, porque no son de oro, ahí en algún muro del salón, francamente me parece una locura para decirlo así en una sola palabra

El coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, rechazó que su bancada no apoyaría dicha propuesta.

Es noble, hay muchos senadores y senadoras exitosos que se han comportado a la altura, a lo mejor no todos, por eso habría que ser mucho más estrictos. Lo estoy diciendo en forma irónica, por supuesto que no, no, no, no, nosotros no acompañaríamos esa propuesta