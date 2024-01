‘No Hace Falta Permiso para Debatir’, Responde Sheinbaum a Xóchitl

La precandidata de Morena, PT y Partido Verde a la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum aseguró que no tiene necesidad de pedir permiso para debatir con la precandidata del Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez, quien la retó a discutir si es que “le dan permiso”.

-Ayer la precandidata Xóchitl, la retó a un, a ver si le dan permiso, a los debates, ¿qué le contesta?

-No hace falta, no hace falta, no hace falta, gracias, gracias.

¿Ahí va estar?

-Ya hablaremos de eso, gracias, respondió Sheinbaum.

Dijo que aún no le contesta el INE cómo va a ser la intercampaña.

Respondió lo anterior luego de participar en un foro con integrantes de la American Society, a la que pertenecen 600 empresarios de Estados Unidos con negocios en México.

Claudia Sheinbaum reconoció que los asuntos que preocupan a empresarios de Estados Unidos son inseguridad, migración y energía, pero garantizó que de ganar la Presidencia habrá diálogo de esos temas.

“Nos vamos a llevar muy bien, México es una democracia y queremos que siga siendo una democracia muy fortalecida. A lo mejor no estamos de acuerdo en el 100% en todo, pero eso es lo importante, que podamos seguir comunicándonos y que pongamos siempre el centro de lo que sí estamos de acuerdo para el desarrollo nacional”, aseguró la precandidata de Morena.

