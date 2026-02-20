“No Vamos a Salir de Pasta de Conchos”: Sheinbaum se Reunirá con Familias de Mineros

Este viernes, 20 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que esta tarde se reunirá con las familias de los mineros que murieron en Pasta de Conchos.

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum aseguró que su gobierno segirá trabajando y que no saldrán de Pasta de Conchos hasta que se encuentre al último minero.

No vamos a salir de Pasta de Conchos hasta que no se encuentre al último minero, vamos as seguir trabajando con las familias.

La presidenta destacó que el trabajo que se hace en Pasta de Conchos inició con el con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)y que su gobierno le está dando continuidad.

Vale la pena recordar que eso fue un compromiso que hizo el presidente López Obrador desde su primera campaña en 2006, aun cuando se había dicho que era imposible rescatar los cuerpos, hemos demostrado que es factible, habla de una política humanista de los gobiernos de la transformación y vamos a seguir trabajando.

Justicia para mineros y mejor pensión para viudas

La titular del Ejecutivo Federal explicó que es su momento, el expresidente López Obrador se reunió con las familias de los mineros de Pasta de Conchos y les planteó las opciones de la reparación integral del daño o la recuperación de los cuerpos, sin embargo, decidió hacer las dos.

Había una parte de las familias que decía reparación integral del daño y otra parte que decía buscar a los mineros, y entonces el presidente López Obrador decidió hacer las dos, reparación integral del daño y encontrar a los mineros.

Dijo que hasta la fecha se sigue trabajando en el caso, que se hizo una reparación integral y que, además, se busca que las viudas de los mineros reciban una mejor pensión, además de justicia.

Hemos seguido trabajando para que las viudas y las familias puedan tener una mejor pensión de la que tenían entonces y seguimos trabajando con la Fiscalía de Coahuila y la Fiscalía General de la República no solamente para encontrar a los mineros sino para hacer justicia.

