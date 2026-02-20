SSPC Destaca Reducción Histórica de Homicidios en Guanajuato, el Nivel Más Bajo en 8 Años

El Gobierno de México informó que, en Guanajuato, el delito de homicidio doloso bajó 65% de febrero de 2025 a enero de 2026; Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que la estrategia de seguridad en dicho estado ha permitido “debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios, combatir delitos de alto impacto y brindar mayor protección a la ciudadanía”.

Histórica disminución de homicidios en Guanajuato

En la conferencia mañanera de hoy, 20 de febrero de 2026, que se realizó en Irapuato, Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato, dijo que gracias a la coordinación con las autoridades federales, su estado registró el enero más bajo en homicidios dolosos en los últimos 8 años.

Ante la reducción de asesinatos en Guanajuato, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que “durante muchos años, permaneció como el estado con mayor número de homicidios” y lo sigue siendo, “pero se ha reducido de una manera muy importante”.

Estrategia Nacional de Seguridad en Guanajuato

Omar García Harfuch reportó los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad en Guanajuato, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, y son los siguientes:

4,400 personas detenidas por delitos de alto impacto

5 toneladas de droga decomisadas, incluyendo 1,000 pastillas de fentanilo

6,400 armas de fuego aseguradas

200,000 cartuchos decomisados

Reporte de Incidencia Delictiva

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que el delito de homicidio doloso bajó 65%, de febrero de 2025 a enero de 2026, en Guanajuato.

