Pleno de la SCJN Confirma Pago de ISR por 2,868 MDP a Empresa Minera

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó firme una sentencia que obliga a la empresa minera Primero Empresa Minera, S.A. de C.V. a pagar poco más de 2 mil 868 millones de pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La resolución del máximo tribunal del país ratifica la obligación fiscal impuesta a la compañía del sector minero, consolidando así el cobro de este adeudo tributario.

La determinación del Pleno representa una de las sentencias fiscales de mayor cuantía confirmadas por la Corte en materia de ISR contra empresas del sector extractivo.

En breve más información...

Historias recomendadas:

CT