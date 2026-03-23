¿Por Qué Adelantar Revocación de Mandato? Sheinbaum Explica Propuesta en Reforma Electoral

Al hablar este 23 de marzo de 2026 sobre su iniciativa de reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la propuesta de que la revocación de mandato se pueda realizar a mitad de su gestión, en caso de que la sociedad solicite que se realice dicho proceso.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional recordó que entre las propuestas, contenidas en el Plan B de la reforma electoral, está que la revocación de mandato se pueda realizar en 2027 o 2028.

Al ser cuestionada sobre el motivo de realizarla en 2027, año en el que se realizarán elecciones en nuestro país, la presidenta enfatizó:

“¿Para qué hacerlo en el 28? ¿Para qué hacer de nuevo casillas —si es que se solicita la revocación de mandato— si ya hay casillas?”.

Al respecto, recordó que en el pasado ejercicio no se instalaron todas las casillas, sino solamente una tercera parte.

Video relacionado: ¿Hay Prisa por Poner en Marcha el ‘Plan B’ de la Reforma Electoral?

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la revocación de mandato puede llevarse a cabo a la mitad de su administración o un año después. pic.twitter.com/ray6YUUX6Q — NMás (@nmas) March 23, 2026

“La presidenta no puede hacer campaña por un partido”

Así, reiteró que la revocación de mandato puede llevarse a cabo a la mitad de su administración, aunque hizo énfasis en que eso no implica que pueda hacer campaña por un partido político.

“¿Qué propuesta hago yo, que pueda ser a mitad del periodo o un año después. Si es a la mitad del periodo, la presidenta no puede hacer campaña por un partido político, en eso estamos totalmente de acuerdo”, dijo.

Recordó también que otra de las propuestas es que la titular del Ejecutivo pueda hablar sobre el proceso; por ejemplo, comentó, que durante su conferencia mañanera tenga la posibilidad de decirle a la ciudadanía que habrá revocación de mandato y en qué fecha.

“Hay quien dice: pues si la presienta dice eso entonces ya está haciendo campaña por Morena, pues no, eso está prohibido. Nada más que tampoco pueden decir que quien va a revocación de mandato no puede hablar de la revocación de mandato. Es como un absurdo que no puedas decir: va a haber revocación de mandato en esta fecha”, abundó.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo confirmó que se reunirá con los líderes parlamentarios de cara a la votación del plan B de la reforma electoral en comisiones del Senado.

Video: Nueva Polémica por Plan B de Reforma Electoral: Esto Plantea Sobre Revocación de Mandato

Aquí puedes ver la mañanera de hoy 23 de marzo

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Con información de N+.

spb