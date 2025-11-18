Presentan Plan de Impulso al Sector Textil y de Calzado; Habrá Financiamiento para Productores

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, encabezó la presentación hoy, 18 de noviembre de 2025, del Plan de Impulso al Sector Textil y de Calzado.

Se trata de un acuerdo estratégico entre el Gobierno Federal y la iniciativa privada para impulsar la digitalización y acceso al financiamiento en la industria textil y de calzado, como parte del Plan México, indicó el secretario Ebrard.

Hecho en México quiere decir que nosotros ganamos, que hacemos cosas de primer nivel en todo el mundo, solo que a veces no lo sabemos.

"Los países con más éxito son los que forman parte de una política industrial agresiva", dijo el secretario Ebrard y puso como ejemplo a China y Estados Unidos.

El país que no tenga una política industrial agresiva no le va bien. Dos tipos de política industrias. China, apoyo a sus empresas, a la expansión de sus empresas, muchísimas medidas de política industrial. Estados Unidos, en otro estilo, pero los aranceles al final del día, eso son una política industrial. Tú quieres participar en mi mercado, te cuesta más caro.

México compite con China y EUA

Deastacó que en el Atlas de Complejidad de las Economías del Mundo, México está en el número 17, después de China que ocupa el 16 y 15 Estados Unidos.

Si ustedes preguntan en cualquier reunión, qué distancia tenemos de China de Estados Unidos, pues resulta que estamos pegados, 17, 16 y 15. Entonces ¿nosotros qué tenemos que hacer?

El secretario de Economía explicó que la industria textil y de calzado ayudarán a la creación de empleos, por lo que las empresas pequeñas, en su mayoría, tendrán acceso a financiamiento y mejores condiciones para competir.

La industria textil y del calzado puede de ayudarnos de manera muy relevante a crear empleos.

